«Барыс» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» на выезде победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Куньлунь» набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел третье поражение подряд и с 23 очками расположился на 11-м месте «Востока».

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