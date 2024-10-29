«Барыс» — «Куньлунь»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Барыс» и «Куньлунь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
«Барыс» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября, на льду «Барыс-Арены» в Астане. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу «Барыс» — «Куньлунь» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и казахстанском телеканале Qazsport.
Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Куньлунь» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 19 матчей и набрал 11 очков, его соперником в предыдущей игре была «Сибирь» (3:1). У «Куньлуня» — 20 игр и 14 очков, в последнем матче китайский клуб проиграл ЦСКА (3:4 ОТ).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
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31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
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