«Барыс» победил «Куньлунь», отыгравшись с 0:3

«Барыс» в домашнем матче обыграл «Куньлунь» (7:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе хозяев встречи дубль оформил Якоб Лиля, по шайбе забросили Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей, Коди Куник и Мэтт Фраттин. У гостей отметились Алекс Рич, Руди Ин, Микаэль Там и Итан Уэрек.

«Барыс» с 38 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 22 очка и 11-я строчка на Востоке.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

Голы: Рич — 4 (Пу, Николлс), 17:43 — 0:1. Инь — 1, 22:31 — 0:2. Там — 1 (Пу, Николлс), 25:47 — 0:3. Петухов — 3 (мен., Морроу, Гурков), 28:08 — 1:3. Старченко — 5 (Савицкий, Каник), 31:25 — 2:3. Вей — 8 (Асетов, Фрэттин), 33:30 — 3:3. Лилья — 14 (Михайлис, Валк), 38:26 — 4:3. Лилья — 15 (Михайлис, Валк), 44:23 — 5:3. Уэрек — 4 (Вонг), 48:48 — 5:4. Каник — 4 (Старченко), 49:45 — 6:4. Фрэттин — 5 (Орехов), 51:03 — 7:4.

Вратари: Ортио (Бояркин, 25:47) — О`Брайен.

Штраф: 35 — 15.

Броски: 47 (18+18+11) — 25 (9+10+6).

Судьи: Акузовский, Щенев.

10 декабря. Нур-Султан. «Барыс Арена».