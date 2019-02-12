"Барыс" крупно переиграл "Сибирь" со счетом 5:2

"Барыс" на домашней площадке одолел "Сибирь" (5:2).

На 22-й минуте счет в игре открыл форвард "Сибири" Виктор Комаров. Дальше забивать принялись хозяева: победу им принесли голы Егора Петухова, Дмитрия Шевченко, Романа Старченко, Брэндона Боченски и Алихана Асетова. Сибиряки на 57-й минуте отыграли одну шайбу усилиями Шейна Принса, но ее не хватило для того, чтобы избежать поражения.

Таким образом, "Барыс" набрал" 79 очков в 56 матчах. Команда Андрея Скабелки находится на третьем месте в Восточной конференции. "Сибирь" же осталась на девятой строчке с 53 набранными баллами.

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"Барыс" (Астана) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Комаров - 4, 21:01 - 0:1. Петухов - 3 (Сагадеев), 23:04 - 1:1. Шевченко - 7 (Петерссон), 25:05 - 2:1. Старченко - 17 (бол., Петерссон), 46:58 - 3:1. Боченски - 15 (бол., Петерссон), 56:09 - 4:1. Принс - 6 (Михайлов, Морозов), 57:23 - 4:2. Асетов - 5 (Акользин, Кормье), 59:03 - 5:2.

Вратари: Карлссон - Тэйлор.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 46 (16+15+15) - 21 (9+8+4).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

12 февраля. Астана. "Барыс-Арена".