«Барыс» и защитник Мищенко расторгли контракт по соглашению сторон

«Барыс» официально сообщает о прекращении сотрудничества с защитником Иваном Мищенко.

Контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24 годов, расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.

В минувшем сезоне 27-летний защитник провел за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и записал в свой актив 9 (1+8) баллов.