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«Барыс» досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф

19:20
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«Барыс» сегодня обеспечил себе право выступить в плей-офф КХЛ. Команда обыграла «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата.

Для досрочного выхода казахстанскому клубу также было необходимо поражение «Куньлуня» в матче с «Трактором». Китайский клуб проиграл 1:3.

Команда из Нур-Султана занимает третье место на Востоке, имея в активе 71 очко.

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