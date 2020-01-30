«Барыс» досрочно обеспечил себе путевку в плей-офф

«Барыс» сегодня обеспечил себе право выступить в плей-офф КХЛ. Команда обыграла «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата.

После поражения @KRSchina участником Кубка Гагарина 2020 становится @AstanaBarys — KHL Media (@khlmediateam) January 30, 2020

Для досрочного выхода казахстанскому клубу также было необходимо поражение «Куньлуня» в матче с «Трактором». Китайский клуб проиграл 1:3.

Команда из Нур-Султана занимает третье место на Востоке, имея в активе 71 очко.