«Барыс» дома обыграл «Салават Юлаев»

«Барыс» выиграл у «Салавата Юлаева» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю сделали Дастин Бойд и Аркадий Шестаков. «Барыс» набрал 63 очка и занимает третье место на Востоке. У «Салавата» 52 очка и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бойд — 8 (Блэкер), 4:41 — 1:0. Картаев — 5 (Умарк, Семенов), 8:11 — 1:1. Бойд — 9 (Акользин, Охтамаа), 14:13 — 2:1. Шестаков — 7 (Валк, Шалапов), 26:28 — 3:1. Кадейкин — 8 (мен., Лисовец), 27:28 — 3:2. Солодухин — 1 (Жарков), 42:29 — 3:3. Шестаков — 8 (Михайлис, Шалапов), 55:33 — 4:3. Охтамаа — 5 (Гурков, Петухов), 56:22 — 5:3.

Вратари: Карлссон — Кареев (Метсола, 26:28, 57:43).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (10+12+8) — 39 (11+17+11).

Судьи: Морозов, Ромасько.

14 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».