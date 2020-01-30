«Барыс» дома обыграл «Нефтехимик»

«Барыс» выиграл у «Нефтехимика» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Даррен Дитц и Антон Сагадеев. У гостей забил Мэтт Уайт.

«Барыс» набрал 71 очко и занимает третье место на Западе. Если «Куньлунь» проиграет «Трактору», команда обеспечит себе место в плей-офф уже сегодня. «Нефтехимик» на 10-м месте — 50 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дитц — 10 (Михайлис), 21:46 — 1:0. Уайт — 14 (Порядин), 44:51 — 1:1. Сагадеев — 6 (Петухов), 49:00 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Барулин (58:47).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (8+5+7) — 31 (8+14+9).

Судьи: Кулев, Фатеев.

30 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».