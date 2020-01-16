«Барыс» дома обыграл «Металлург»

«Барыс» выиграл у «Металлурга» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Линус Виделль, Даррен Дитц, Корбэн Найт и Роман Старченко. У гостей дубль сделал Андрей Нестрашил, еще одну шайбу забросил Виктор Антипин.

«Барыс» набрал 65 очков и занимает третье место в Восточной конференции. У «Магнитки» 53 очка и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Виделль — 6 (Старченко), 29:16 — 1:0. Дитц — 9 (бол., Охтамаа), 34:55 — 2:0. Нестрашил — 9 (бол., О`Делл, Расмуссен), 39:37 — 2:1. Найт — 16, 42:32 — 3:1. Старченко — 16 (Найт, Виделль), 45:25 — 4:1. Нестрашил — 10 (Антипин, Филиппи), 48:14 — 4:2. Антипин — 4 (Любимов, Расмуссен), 56:41 — 4:3.

Вратари: Паскуале — Кошечкин (Демченко, 45:25, 58:44 — 58:57, 59:03 — 59:36, 59:44).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (7+6+13) — 36 (11+9+16).

Судьи: Ромасько, Щенев.

16 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена»