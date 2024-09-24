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Сегодня, 15:00

«Барыс» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» сыграет с «Динамо» Москва в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Римашевский (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва

«Барыс» встретится с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ и на официальном сайте khl.ru. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начало эфира — в 19.20 по местному времени.

Клуб из Астаны набрал три очка и занимает 11-е место Востока. Команда Алексея Кудашова с шестью баллами располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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4 Трактор 7 4 3 10
5 Сал. Юлаев 7 5 2 10
6 Нефтехимик 8 4 4 9
7 Ак Барс 6 4 2 8
8 Авангард 8 3 5 7
9 Металлург Мг 8 3 5 6
10 Лада 7 2 5 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 8 6 2 13
2 ЦСКА 9 5 4 12
3 СКА 8 5 3 11
4 Спартак 7 5 2 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 8 3 5 6
8 Динамо М 8 3 5 6
9 Куньлунь РС 7 3 4 6
10 Торпедо 8 2 6 5
11 Сочи 6 2 4 4
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Амур – ЦСКА
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Адмирал – Витязь
 6 : 3
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Сибирь – Сочи
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