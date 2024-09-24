«Барыс» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Барыс» встретится с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ и на официальном сайте khl.ru. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начало эфира — в 19.20 по местному времени.
Клуб из Астаны набрал три очка и занимает 11-е место Востока. Команда Алексея Кудашова с шестью баллами располагается на восьмой строчке в Западной конференции.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|2
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|3
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|0 : 3
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|6 : 3
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -