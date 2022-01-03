«Барыс» разгромил рижское «Динамо» со счетом 7:1

«Барыс» выиграл у рижского «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По дублю в составе победителей сделали Роман Старченко и Никита Михайлис. Также забивали Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко. У рижан гол в активе Мартиньша Карсумса.

«Барыс» набрал 44 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Динамо» 37 очков и последняя, 12-я позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига) — 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Голы: Старченко — 7 (Вей, Савченко), 16:41 — 1:0. Сагадеев — 2 (Данияр), 22:19 — 2:0. Карсумс — 4 (Пуарье, Лорито), 32:35 — 2:1. Старченко — 8 (Савицкий, Морроу), 34:10 — 3:1. Берглунд — 8 (Юрчо, Орехов), 47:42 — 4:1. Михайлис — 17 (Лилья), 48:38 — 5:1. Михайлис — 18 (бол., Валк), 57:29 — 6:1. Савченко — 2 (Михайлис), 59:11 — 7:1.

Вратари: Ортио — Гудачек (Гросс, 48:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (14+8+11) — 19 (4+7+8).

Судьи: Франо, Хрибик.

3 января. Нур-Султан. Барыс-Арена. 6654 зрителя.