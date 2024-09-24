Московское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

«Динамо» набрало 8 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 3 очками — на последнем месте в таблице «Востока».