Московское «Динамо» победило «Барыс» благодаря дублю Гусева
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У бело-голубых дубль оформил Никита Гусев. 2 (1+1) очка набрал Джордан Уил, два голевых паса сделала Седрик Пакетт. У казахстанского клуба отметился Алихан Омирбеков.
«Динамо» набрало 8 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 3 очками — на последнем месте в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гусев — 3 (бол., Уил, Менелл), 5:34 — 0:1. Уил — 1 (Пакетт), 26:15 — 0:2. Омирбеков — 1 (бол., Савицкий, Данияр), 28:17 — 1:2. Гусев — 4 (Пакетт), 43:57 — 1:3.
Вратари: Маттссон (57:11) — Моторыгин.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 23 (4+14+5) — 37 (12+14+11).
Судьи: Наумов, Фатеев.
24 сентября. Астана. Барыс-Арена.
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