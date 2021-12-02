Московское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс»

«Барыс» дома уступил московскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Оскар Линдберг и Вадим Шипачев. У хозяев забивали Коди Куник и Кертис Валк.

«Динамо» набрало 48 очков и занимает второе место на Западе. У «Барыса» 30 очков и дестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо М» (Москва) — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Голы: Ведин — 5 (Сергеев, Шипачев), 0:19 — 0:1. Войнов — 5 (Шипачев), 3:47 — 0:2. Линдберг — 2 (Рашевский, О`Делл), 7:27 — 0:3. Каник — 3 (бол., Юрчо, Дитц), 37:25 — 1:3. Шипачев — 20 (Белов), 40:38 — 1:4. Валк — 10 (Михайлис), 48:13 — 2:4.

Вратари: Ортио (Бояркин, 7:27) — Бочаров.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 31 (4+15+12) — 29 (15+10+4).

Судьи: Бондарь, Васильев.

2 декабря. Нур-Султан. Барыс-Арена. 3464 зрителя.