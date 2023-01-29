Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс»
Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий Максим Джиошвили. Также за бело-голубых забивал нападающий Андрей Никонов.
Счет же в матче в первом периоде открыл форвард «Барыса» Джереми Бракко.
«Динамо» набрало 75 очков и занимает пятое место в Западной конференции. «Барыс» проиграл три из последних четырех встреч и остается вне зоны плей-офф на Востоке: 9-е место и 57 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бракко — 13 (Луис, Борисевич), 7:02 — 1:0. Никонов — 4 (Михайлов, Арт.А. Волков), 17:41 — 1:1. Джиошвили — 14, 62:01 — 1:2.
Вратари: Гудачек — Коновалов.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 20 (9+9+2+0) — 21 (6+6+7+2).
Судьи: Щенев, Юдаков.
29 января. Астана. Барыс-Арена.
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|55
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|54
|29.01
|14:00
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Барыс – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
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|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
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|29.01
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ЦСКА – Северсталь
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