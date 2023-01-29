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Сегодня, 16:24

Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Максим Джиошвили. Также за бело-голубых забивал нападающий Андрей Никонов.

Счет же в матче в первом периоде открыл форвард «Барыса» Джереми Бракко.

«Динамо» набрало 75 очков и занимает пятое место в Западной конференции. «Барыс» проиграл три из последних четырех встреч и остается вне зоны плей-офф на Востоке: 9-е место и 57 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бракко — 13 (Луис, Борисевич), 7:02 — 1:0. Никонов — 4 (Михайлов, Арт.А. Волков), 17:41 — 1:1. Джиошвили — 14, 62:01 — 1:2.

Вратари: Гудачек — Коновалов.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 20 (9+9+2+0) — 21 (6+6+7+2).

Судьи: Щенев, Юдаков.

29 января. Астана. Барыс-Арена.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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