«Барыс» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в выездном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы 15 сентября, а «Барыс» двумя днями позже встретится в гостях с «Автомобилистом».