Хет-трик Мороза принес минскому «Динамо» победу над «Барысом»
Минское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе победителей голы забили Вадим Мороз (хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили. У «Барыса» автором единственной шайбы стал Майкл Маклеод.
«Динамо» поднялось на третье место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. «Барыс» остался на 12-й строчке «Востока» с одним баллом.
В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы 15 сентября, а «Барыс» двумя днями позже встретится в гостях с «Автомобилистом».
ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Голы: Мороз — 2 (Гросс), 22:23 — 0:1. Маклауд — 1 (Бекетаев), 23:54 — 1:1. Мороз — 3 (Лайл, Горбунов), 24:38 — 1:2. Дюбе — 3 (Гросс, Усов), 56:14 — 1:3. Сотишвили — 1 (мен., Мелош), 58:11 — 1:4. Мороз — 4 (Хэмилтон), 58:58 — 1:5.
Вратари: Бояркин (57:16 — 58:11) — Кареев (Вельмакин, 43:44).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 37 (6+9+22) — 53 (16+23+14).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
13 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6285 зрителей.
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