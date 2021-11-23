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«Барыс» по буллитам переиграл минское «Динамо»

19:09
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду принимал минское «Динамо. Основное время матча и овертайм закончились вничью — 2:2.

В серии буллитов точнее были хозяева льда.

«Барыс» набрал 28 очков и поднялся на 9-е место в Восточной конференции. Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд и с 35 очками расположилось на 7-й строчке на Западе.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вей — 6 (бол., Юрчо), 5:06 — 1:0. Сапего — 1 (Альмквист, Бек), 9:51 — 1:1. Граовац — 6 (бол., Крейчик, Варфоломеев), 15:26 — 1:2. Михайлис — 15 (бол., Валк, Старченко), 36:28 — 2:2.

Победный буллит: Вей.

Вратари: Бояркин — Рыбар.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (10+9+5+4) — 21 (7+5+8+1).

Судьи: Морозов, Сергеев.

23 ноября. Нур-Султан. Барыс-Арена.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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