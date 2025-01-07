Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:15

«Барыс» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Барыс» и «Автомобилист сойдутся в чемпионате КХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Барыс», Telegram

«Барыс» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казахстане встречу также транслирует телеканал «Qazsport».

Изучать ключевые события и результат игры «Барыс» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 44 матча и набрал 23 очка, перед игрой с «Автомобилистом» астанинцы уступили «Ладе» (0:5, на выезде) и продлили серию без побед до семи матчей. У «Автомобилиста» — 48 очков в 40 играх, в воскресенье екатеринбуржцы проиграли «Трактору» (0:2, на выезде).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Читайте также
Украинский киберспортсмен Мулярчук вернулся в российскую Team Spirit
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

КХЛ, расписание и результаты 7 января: «Металлург» — «Адмирал», «Динамо» Минск — ЦСКА и другие
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 14:00
Трактор – Лада
 5 : 0
7.01 14:30
Металлург Мг – Адмирал
 - : -
7.01 15:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
7.01 17:00
Куньлунь РС – Амур
 - : -
7.01 17:00
Сочи – Динамо М
 - : -
7.01 17:00
Локомотив – Витязь
 - : -
7.01 17:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости