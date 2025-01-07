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Сегодня, 17:27

«Автомобилист» нанес «Барысу» восьмое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Анатолий Голышев.

В основное время у хозяев голами отметились Адиль Бекетаев и Никита Сетдиков. У гостей отличились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов.

«Автомобилист» (50 очков) прервал серию из трех поражений кряду и остается на пятом месте в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (24) потерпел восьмое поражение подряд и идет на предпоследней, 11-й позиции «Востока».

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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мэйсек — 16, 3:00 — 0:1. Бекетаев — 4 (бол.), 30:21 — 1:1. Кизимов — 7 (бол., Шаров, Мэйсек), 39:18 — 1:2. Сетдиков — 3 (Антипин), 54:38 — 2:2.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Бояркин — Галкин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (7+8+6+4) — 21 (7+10+4+0).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

7 января. Астана. «Барыс-Арена». 4192 зрителя.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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