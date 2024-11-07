«Автомобилист» на выезде победил «Барыс»
«Автомобилист» обыграл «Барыс» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
Голы в составе екатеринбургской команды на счету защитника Никиты Трямкина и нападающих Брендана Лайпсика и Стефана Да Косты. У казахстанцев заброшенной шайбой отличился Никита Сетдиков.
«Автомобилист» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 22 матчей. «Барыс» — на 11-м месте с 14 баллами после 23 игр.
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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Сетдиков — 1 (Савицкий, Камалов), 18:57 — 1:0. Трямкин — 1 (Обидин, Хрипунов), 46:20 — 1:1. Лайпсик — 6 (бол., Да Коста), 53:38 — 1:2. Да Коста — 4 (Осипов, Мэйсек), 58:31 — 1:3.
Вратари: Шутов — Галкин.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 30 (7+15+8) — 44 (17+8+19).
Судьи: Гофман, Овчинников.
7 ноября. Астана. «Барыс-Арена».
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Амур – Металлург Мг
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|7.11
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|
Адмирал – Авангард
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Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
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Барыс – Автомобилист
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|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
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|7.11
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ЦСКА – Спартак
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|19:30
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Нефтехимик – Ак Барс
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