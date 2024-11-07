«Автомобилист» на выезде победил «Барыс»

«Автомобилист» обыграл «Барыс» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

Голы в составе екатеринбургской команды на счету защитника Никиты Трямкина и нападающих Брендана Лайпсика и Стефана Да Косты. У казахстанцев заброшенной шайбой отличился Никита Сетдиков.

«Автомобилист» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 22 матчей. «Барыс» — на 11-м месте с 14 баллами после 23 игр.

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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Сетдиков — 1 (Савицкий, Камалов), 18:57 — 1:0. Трямкин — 1 (Обидин, Хрипунов), 46:20 — 1:1. Лайпсик — 6 (бол., Да Коста), 53:38 — 1:2. Да Коста — 4 (Осипов, Мэйсек), 58:31 — 1:3.

Вратари: Шутов — Галкин.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 30 (7+15+8) — 44 (17+8+19).

Судьи: Гофман, Овчинников.

7 ноября. Астана. «Барыс-Арена».