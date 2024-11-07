«Барыс» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября

«Барыс» и «Автомобилист» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Барыс» — «Автомобилист» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и казахстанском телеканале Qazsport.

Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Автомобилист» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» провел 22 матча и набрал 14 очков, у «Автомобилиста» — 21 игра и 28 очков.

Предыдущим соперником команды из Астаны был «Ак Барс» (1:2 Б). Екатеринбуржцы перед выездом в Казахстан обыграли «Нефтехимик» (3:2).

Матч «Барыс» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.