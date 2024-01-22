«Барыс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

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«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 56 матчах.

«Барыс» идет на 11-й строчке с 44 очками в 53 играх.

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