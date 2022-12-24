«Барыс» в серии буллитов переиграл «Автомобилист»

«Барыс» принимал «Автомобилист» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 4:4.

В составе «Барыса» отличались нападающие Кирилл Савицкий, Майкл Шапю, Никита Михайлис и Егор Петухов.

За «Авто» забивали форварды Анатолий Голышев, Даниил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.

В итоге, исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Барыса» — 1:0.

«Автомобилист» не может выиграть на протяжении трех матчей подряд. Тем не менее, команда из Екатеринбурга первой Восточной конференции достигла отметки в 60 очков и занимает первое место.

«Барыс» набрал 41 очко и вернулся в зону плей-офф (8-е место), обойдя «Амур» (40 очков, 9-е место).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Савицкий — 8 (бол., Бекетаев), 2:31 — 1:0. Голышев — 14 (Широков), 11:04 — 1:1. Романцев — 9 (Неучев), 32:17 — 1:2. Широков — 10 (Жукенов), 33:20 — 1:3. Шапю — 3 (бол., Грант, Луис), 37:51 — 2:3. Михайлис — 5 (Вей), 39:41 — 3:3. Петухов — 12 (Шестаков, Шевченко), 45:34 — 4:3. Мэйсек — 27 (бол., Широков, Волк), 48:22 — 4:4.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Бояркин — Бобков.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 34 (10+15+8+1) — 28 (11+7+4+6).

Судьи: Белов, Беляев.

24 декабря. Астана. Барыс-Арена.