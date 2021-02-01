«Автомобилист» в гостях победил «Барыс»
18:39
«Барыс» принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости переиграли соперника со счетом 3:2.
«Барыс» потерпел второе поражение подряд, но сохраняет место в зоне плей-офф.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Трямкин — 3 (Василевский, Дацюк), 6:50 — 0:1. Белоусов — 7 (Василевский), 13:39 — 0:2. Лилья — 20, 15:21 — 1:2. Вароун — 6 (Дитц, Старченко), 20:36 — 2:2. Жукенов — 1 (Бочаров, Холланд), 57:17 — 2:3.
Вратари: Карлссон (58:44 — 59:11, 59:36) — Коварж.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (14+11+8) — 33 (10+9+14).
Судьи: Акузовский, Раводин.
1 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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