«Барыс» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ 10 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Барыс» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 16.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Омска трансляция будет доступны на телеканале «12». Начнется эфир в 19.50 по местному времени.

Клуб из Астаны набрал пять очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Омская команда с 11-ю баллами располагается на девятой строчке на «Востоке».

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