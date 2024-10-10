«Барыс» обыграл «Авангард» и прервал серию из пяти поражений

«Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Авангард» со счетом 1:0.

На 15-й минуте единственную шайбу забросил Даниил Апальков.

«Барыс» прервал серию из пяти поражений и с 7 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Авангард» с 11 очками — на 10-й строчке.

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«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Апальков — 2 (Болье, Бурдасов), 14:30 — 1:0.

Вратари: Бояркин — Хомченко (59:33).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (7+9+9) — 24 (10+11+3).

Судьи: Оскирко, Раминг.

10 октября. Астана. Барыс-Арена.