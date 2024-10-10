«Барыс» обыграл «Авангард» и прервал серию из пяти поражений
«Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Авангард» со счетом 1:0.
На 15-й минуте единственную шайбу забросил Даниил Апальков.
«Барыс» прервал серию из пяти поражений и с 7 очками расположился на последнем месте в Восточной конференции. «Авангард» с 11 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Апальков — 2 (Болье, Бурдасов), 14:30 — 1:0.
Вратари: Бояркин — Хомченко (59:33).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (7+9+9) — 24 (10+11+3).
Судьи: Оскирко, Раминг.
10 октября. Астана. Барыс-Арена.
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|10.10
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4
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