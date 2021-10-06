«Авангард» с минимальным счетом проиграл «Барысу» и потерпел третье поражение подряд
«Авангард» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда на выезде уступила «Барысу» с минимальным счетом — 0:1.
Автором решающего гола в третьем периоде стал нападающий Никита Михайлис.
Отметим, что во втором периоде матч-штраф получил нападающий «Барыса» Роман Старченко за удар клюшкой в пах форварда «Авангарда» Ивана Тлегина. Однако омичи не смогли реализовать 5-минутное большинство.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Михайлис — 5, 54:14 — 1:0.
Вратари: Ортио — Грубец (58:40 — 58:48, 58:58).
Штраф: 31 — 8.
Броски: 15 (4+6+5) — 28 (11+9+8).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
6 октября. Нур-Султан. Барыс-Арена.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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