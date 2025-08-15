«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на один сезон

«Барыс» сообщил, что взял в аренду у «Торпедо» защитника Дмитрия Бреуса.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.

Бреус играл за «Торпедо» в КХЛ с сезона-2023/24. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за нижегородскую команду в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка.

21-летний защитник выступает за сборную Казахстана.

В сезоне-2024/25 «Барыс» с 35 очками занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.