«Барыс» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча прошла 9 сентября и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Амур» одержал первую победу в сезоне и после трех матчей идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка. «Барыс» потерпел третье поражение и с 1 баллом располагается на 10-й строчке.