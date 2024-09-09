«Барыс» и «Амур» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Трансляция начнется за 15 минут до игры. Основные события матча «Барыс» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте сезона КХЛ «Барыс» уступил «Нефтехимику» (1:2ОТ) и «Трактору» (1:4), а «Амур» проиграл минскому «Динамо» (0:3) и «Витязю» (0:2).

В августе команды провели два товарищеских матча, оба раза победил «Барыс». В сезоне-2023/24 «Амур» дошел до 1/8 финала Кубка Гагарина, а «Барыс» не вышел в плей-офф.