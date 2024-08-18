«Барыс» в овертайме обыграл «Амур» в Кубке президента Казахстана

«Барыс» в матче за третье место победил «Амур» в товарищеском матче в Кубке президента Республики Казахстан. Встреча проходила в Астане.

В основное время игра завершилась вничью — 2:2. В овертайме победу астанинскому клубу принес гол Си Джей Смита.

У «Барыса» шайбы также забросили Уэйд Аллисон и Аслан Жусупбеков. У «Амура» отметились Артур Гиздатуллин и Девин Броссо.

Хоккей. Товарищеский матч.

Кубок президента Республики Казахстан

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гиздатуллин — 1 (Дюрандо, Ли), 10:17 — 1:1. Броссо — 2 (Бродхерст, Ли), 38:26 — 1:2. Жусупбеков — 1 (Оразов, Апальков), 44:55 — 2:2. Смит — 2 (Волосенков, Бояркин), 61:42 — 3:2.

Вратари: Бояркин — Лозебников (60:36).

Штраф: 4 — 2.

Судьи: Ефремов, Морозов.

18 августа. Астана. Барыс-Арена.