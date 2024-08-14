«Амур» уступил «Барысу» в матче предсезонного турнира в Казахстане

«Амур» в матче Кубка президента Республики Казахстан уступил «Барысу» со счетом 1:2.

На шайбу Девина Броссо астанинцы ответили точными бросками Дамира Жафярова и Уилла Батчера.

В следующем матче «Амур» 15 августа встретится с «Ладой», «Барыс» в этот же день сыграет со сборной Казахстана.

Кубок президента Республики Казахстан

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Броссо — 1, 24:49 — 0:1. Жафяров — 1, 50:00 — 1:1. Батчер — 1 (Апальков), 51:20 — 2:1.

Вратари: Маттссон — Бобков (59:15).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (7+11+8) — 22 (7+6+9).

Судьи: Морозов, Шишло.

14 августа. Астана. Барыс-Арена. 4303 зрителя.