Буллит Савицкого принес «Барысу» победу над «Амуром»

«Барыс» на своем льду обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У казахстанской команды 2 очка на счету Кирилла Савицкого (1+1), также по голу забили Райли Уолш и Эмиль Галимов. У хабаровского клуба по шайбе забросили Олег Ли, Сергей Дубакин и Кирилл Петьков.

Победный буллит реализовал Кирилл Савицкий.

В следующем матче «Барыс» на своем льду встретится с минским «Динамо» (13 сентября), «Амур» на выезде сыграет с «Авангардом» (11 сентября).

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: О. Ли — 2 (Мищенко), 19:53 — 0:1. Дубакин — 2 (Заседа), 20:51 — 0:2. Уолш — 2 (Кайыржан, Веккионе), 29:24 — 1:2. Савицкий — 2 (Мэсси, Кайыржан), 32:07 — 2:2. Галимов — 1 (Савицкий, Оразов), 36:43 — 3:2. Петьков — 1 (Коротких, Евсеев), 41:18 — 3:3.

Победный буллит: Савицкий.

Вратари: Шутов — Дорожко.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 35 (6+18+8+3) — 26 (6+10+8+2).

Судьи: Гамалей, Дударов.

9 сентября. Астана. Барыс-Арена.