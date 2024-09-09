«Амур» на выезде одержал победу над «Барысом»
«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.
За клуб из Хабаровска шайбы забросили Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец, Девин Броссо и Алекс Гальченюк. Автором единственного гола хозяев в этой встрече стал Кирилл Панюков.
«Амур» одержал первую победу в сезоне и после трех матчей идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка. «Барыс» потерпел третье поражение и с 1 баллом располагается на 10-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Грецкий — 1 (Грачев), 1:41 — 0:1. К. Ли — 1 (Шевченко), 16:10 — 0:2. Слепец — 1, 26:43 — 0:3. Броссо — 1 (Бродхерст), 36:04 — 0:4. Панюков — 1 (Гайтамиров, Батчер), 49:53 — 1:4. Гальченюк — 1 (бол., Мищенко, Броссо), 54:13 — 1:5.
Вратари: Бояркин — Бобков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (12+7+12) — 28 (11+10+7).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
9 сентября. Астана. Барыс-Арена.
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