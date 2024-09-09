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Сегодня, 19:23

«Амур» на выезде одержал победу над «Барысом»

Алина Савинова
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«Амур» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.

За клуб из Хабаровска шайбы забросили Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец, Девин Броссо и Алекс Гальченюк. Автором единственного гола хозяев в этой встрече стал Кирилл Панюков.

«Амур» одержал первую победу в сезоне и после трех матчей идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка. «Барыс» потерпел третье поражение и с 1 баллом располагается на 10-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Грецкий — 1 (Грачев), 1:41 — 0:1. К. Ли — 1 (Шевченко), 16:10 — 0:2. Слепец — 1, 26:43 — 0:3. Броссо — 1 (Бродхерст), 36:04 — 0:4. Панюков — 1 (Гайтамиров, Батчер), 49:53 — 1:4. Гальченюк — 1 (бол., Мищенко, Броссо), 54:13 — 1:5.

Вратари: Бояркин — Бобков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (12+7+12) — 28 (11+10+7).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

9 сентября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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