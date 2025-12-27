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«Амур» нанес «Барысу» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Амур» в гостях переиграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу хабаровчанам принесли голы Артема Шварева, Александра Филатьева, Кирилла Уракова и Артура Гиздатуллина. Единственную шайбу хозяев забросил Кирилл Панюков.

«Амур» (38 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ после 40 матчей. Астанинцы потерпели четвертое поражение подряд и занимают девятую позицию на «Востоке» — 34 очка в 41 встрече.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
27 декабря, 15:00. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Амур

Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 14 4 29
2 Барыс 17 10 7 20
3 Нефтехимик 17 9 8 20
4 Амур 17 9 8 19
5 Салават Юлаев 18 9 9 19
6 Ак Барс 17 9 8 19
7 Авангард 15 8 7 16
8 Сибирь 17 6 11 15
9 Адмирал 16 6 10 15
10 Автомобилист 16 6 10 14
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 16 13 3 26
2 Локомотив 16 12 4 24
3 Северсталь 17 11 6 24
4 Торпедо НН 16 10 6 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 15 9 6 20
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 15 8 7 17
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11 Сочи 16 3 13 6
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19.10 12:00 Амур – Барыс 5 : 2
19.10 12:30 Адмирал – Салават Юлаев 2 : 0
19.10 19:00 Северсталь – Торпедо НН 4 : 1
19.10 19:30 Сочи – Шанхай Дрэгонс 2 : 5
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