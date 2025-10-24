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24 октября 2025, 19:45

«Барыс» обыграл «Амур», Томпсон набрал два очка

Руслан Минаев

«Барыс» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тайс Томпсон. У гостей шайбу забросил Кирилл Петьков.

«Барыс» набрал 19 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 17 очками опустился на 8-ю строчку.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Амур

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