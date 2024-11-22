«Амур» победил «Барыс» и прервал серию из 14 поражений подряд
«Амур» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
У гостей дубль сделал Алекс Гальченюк.
«Амур» прервал серию из 14 поражений подряд. Клуб набрал 15 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 20 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гальченюк — 7 (буллит), 22:24 — 0:1. Гальченюк — 8 (Барулин, Бродхерст), 27:53 — 0:2. О. Ли — 3 (Коротких), 54:12 — 0:3.
Вратари: Бояркин — Кобозев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (6+7+15) — 35 (13+13+9).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
22 ноября. Астана. Барыс-Арена.
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|16:30
|
Авангард – Адмирал
|2 : 1
|22.11
|17:00
|
Барыс – Амур
|0 : 3
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|22.11
|19:30
|
Сочи – Сибирь
|- : -
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