«Барыс» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Барыс» встретится с «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Барыс» примет «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «КХЛ». В Казахстане игру частично будет показывать канал Qazsport (после завершения баскетбольного матча Иран — Казахстан).
С основными событиями игры «Барыс» — «Амур» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды встречались в сентябре, победу в той игре одержали хабаровчане (5:1).
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» и «Амур» провели по 28 матчей и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков, а «Амур» — 13.
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|О
|1
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|26
|10
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|Авангард
|26
|10
|16
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|Барыс
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|9
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|12
|Амур
|28
|5
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Авангард – Адмирал
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|17:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|22.11
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|
Динамо Мн – Динамо М
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|22.11
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|
Сочи – Сибирь
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