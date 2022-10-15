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Сегодня, 16:13

«Барыс» победил «Амур», Михайлис забросил первую шайбу в сезоне

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«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (5:1).

В составе хозяев первую шайбу в сезоне забросил нападающий Никита Михайлис, 20-летний форвард Ансар Шайхмедденов сделал дубль.

Команда из Хабаровска потерпела четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Михайлис — 1 (Петухов), 7:56 — 1:0. Махановский — 2 (мен., Шаров), 19:23 — 1:1. Шайхмедденов — 2 (Данияр, Савицкий), 26:27 — 2:1. Сергиенко — 1, 27:02 — 3:1. Вей — 9 (Бракко, Бекетаев), 27:39 — 4:1. Петухов — 5 (Кайыржан, Сергиенко), 42:11 — 5:1.

Вратари: Гудачек — Аликин (Калниньш, 27:02).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+12+7) — 21 (3+4+14).

Судьи: Беляев, Бондарь.

15 октября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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8 Северсталь 18 8 10 19
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4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 17 8 9 20
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15.10 13:00
Динамо М – Сибирь
 3 : 4 Б
15.10 14:00
Авангард – Адмирал
 3 : 4 Б
15.10 14:00
Барыс – Амур
 5 : 1
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 4 : 0
15.10 15:30
Металлург – Торпедо
 - : -
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