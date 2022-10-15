«Барыс» победил «Амур», Михайлис забросил первую шайбу в сезоне
«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (5:1).
В составе хозяев первую шайбу в сезоне забросил нападающий Никита Михайлис, 20-летний форвард Ансар Шайхмедденов сделал дубль.
Команда из Хабаровска потерпела четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Михайлис — 1 (Петухов), 7:56 — 1:0. Махановский — 2 (мен., Шаров), 19:23 — 1:1. Шайхмедденов — 2 (Данияр, Савицкий), 26:27 — 2:1. Сергиенко — 1, 27:02 — 3:1. Вей — 9 (Бракко, Бекетаев), 27:39 — 4:1. Петухов — 5 (Кайыржан, Сергиенко), 42:11 — 5:1.
Вратари: Гудачек — Аликин (Калниньш, 27:02).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (9+12+7) — 21 (3+4+14).
Судьи: Беляев, Бондарь.
15 октября. Астана. Барыс-Арена.
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|
Динамо М – Сибирь
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|14:00
|
Авангард – Адмирал
|3 : 4 Б
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|14:00
|
Барыс – Амур
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|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 0
|15.10
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|
Металлург – Торпедо
|- : -
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|
Локомотив – Динамо Мн
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Витязь – СКА
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