«Барыс» переиграл «Амур» и одержал первую победу в сезоне
18:48
«Барыс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Клуб из Казахстана на своем льду одолел «Амур» со счетом 3:2.
«Амур» потерпел очередное поражение. За четыре матча команда из Хабаровска набрала только 1 очко.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Валк — 1 (Михайлис), 1:04 — 1:0. Асетов — 1 (Гурков), 5:01 — 2:0. Шестаков — 1 (мен., Савицкий), 22:40 — 3:0. Зырянов — 1 (бол.), 22:57 — 3:1. Галузин — 1, 59:04 — 3:2.
Вратари: Ортио — Бартошак (58:47 — 59:04, 59:25).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (17+7+5) — 21 (1+9+11).
Судьи: Белов, Оскирко.
8 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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