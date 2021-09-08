«Барыс» переиграл «Амур» и одержал первую победу в сезоне

«Барыс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Клуб из Казахстана на своем льду одолел «Амур» со счетом 3:2.

«Амур» потерпел очередное поражение. За четыре матча команда из Хабаровска набрала только 1 очко.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Валк — 1 (Михайлис), 1:04 — 1:0. Асетов — 1 (Гурков), 5:01 — 2:0. Шестаков — 1 (мен., Савицкий), 22:40 — 3:0. Зырянов — 1 (бол.), 22:57 — 3:1. Галузин — 1, 59:04 — 3:2.

Вратари: Ортио — Бартошак (58:47 — 59:04, 59:25).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (17+7+5) — 21 (1+9+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

8 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».