Хет-трик Михайлиса принес «Барысу» победу над «Амуром»

«Барыс» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Казахстана переиграла соперника со счетом 3:2.

Хет-трик в составе победителей сделал нападающий Никита Михайлис.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Михайлис — 11 (Старченко), 22:14 — 1:0. Михайлис — 12 (бол., Валк, Старченко), 27:37 — 2:0. Лугин — 5 (Бутузов, Сергиенко), 37:54 — 2:1. Терещенко — 6 (бол., Бутузов, Сергиенко), 46:34 — 2:2. Михайлис — 13 (Валк, Лилья), 48:05 — 3:2.

Вратари: Карлссон — Лангхамер (58:21).

Штраф: 6 — 27.

Броски: 25 (6+7+12) — 39 (10+16+13).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

17 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».