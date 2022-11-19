«Амур» на выезде обыграл «Барыс»

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«Барыс» на своем льду проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Дубакин, Ян Дрозг и Александр Шаров.

За «Барыс» гол забил Ансар Шайхмедденов.

«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Барыс» располагается на 10-й строчке с 28 очками.

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«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шайхмедденов — 3 (бол., Петухов, Бракко), 18:02 — 1:0. Дубакин — 5 (бол., Ли), 19:21 — 1:1. Дрозг — 2 (Дубакин, Барулин), 21:50 — 1:2. Шаров — 4 (п.в., Руденков), 59:48 — 1:3.

Вратари: Гудачек (59:18) — Аликин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (11+10+9) — 30 (10+9+11).

Судьи: Акузовский, Морозов.

19 ноября. Астана. Барыс-Арена.