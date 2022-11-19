Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:12

«Амур» на выезде обыграл «Барыс»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Барыс» на своем льду проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Дубакин, Ян Дрозг и Александр Шаров.

За «Барыс» гол забил Ансар Шайхмедденов.

«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. «Барыс» располагается на 10-й строчке с 28 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шайхмедденов — 3 (бол., Петухов, Бракко), 18:02 — 1:0. Дубакин — 5 (бол., Ли), 19:21 — 1:1. Дрозг — 2 (Дубакин, Барулин), 21:50 — 1:2. Шаров — 4 (п.в., Руденков), 59:48 — 1:3.

Вратари: Гудачек (59:18) — Аликин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (11+10+9) — 30 (10+9+11).

Судьи: Акузовский, Морозов.

19 ноября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
1
Читайте также
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
В посольстве ФРГ сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал девятую победу подряд

КХЛ, 19 ноября: «Нефтехимик» сыграет против СКА, «Авангард» выиграл у «Ак Барса» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 32 20 12 44
2 Автомобилист 31 21 10 44
3 Сал. Юлаев 31 17 14 41
4 Сибирь 34 19 15 41
5 Адмирал 32 18 14 40
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости