«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.
У победителей отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Семенов и Митчелл Миллер. Семен Кошелев сделал три результативные передачи.
У хозяев единственную шайбу забросил Давид Скленичка.
«Ак Барс» набрал 68 очков в 56 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» 5-е поражение подряд. Команда с 44 баллами после 56 игр находится на 12-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Юдин — 6 (бол., Миллер, Кошелев), 4:29 — 0:1. Семенов — 9 (Кошелев), 12:45 — 0:2. Скленичка — 8 (бол., Камара, Апальков), 19:46 — 1:2. Миллер — 2 (Кошелев, Семенов), 46:08 — 1:3.
Вратари: Шутов (58:35) — Мифтахов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (11+8+16) — 26 (12+10+4).
Судьи: Гофман, Овчинников.
28 января. Астана. Барыс-Арена.
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|28.01
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|
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|
Амур – Металлург Мг
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Авангард – Трактор
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Барыс – Ак Барс
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|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
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|17:00
|
Нефтехимик – Лада
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|28.01
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Сочи – Куньлунь РС
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