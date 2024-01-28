«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1.

У победителей отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Семенов и Митчелл Миллер. Семен Кошелев сделал три результативные передачи.

У хозяев единственную шайбу забросил Давид Скленичка.

«Ак Барс» набрал 68 очков в 56 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» 5-е поражение подряд. Команда с 44 баллами после 56 игр находится на 12-й строчке «Востока».

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