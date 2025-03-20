«Ак Барс» со счетом 8:0 разгромил «Барыс»
«Ак Барс» в гостях разгромил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:0.
4 очка набрал Александр Барабанов, на его счету две шайбы и две результативные передачи. Три очка в активе Степана Фальковского (1+2), а Кирилл Семенов оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Дмитрий Кателевский, Семен Терехов и Дмитрий Яшкин.
«Ак Барс» (85 очков) занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (35) потерпел третье поражение кряду и остается последним на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8.
Вратари: Шестаков — Билялов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14).
Судьи: Гофман, Юдаков.
20 марта. Астана. Барыс-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -