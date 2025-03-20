«Ак Барс» со счетом 8:0 разгромил «Барыс»

«Ак Барс» в гостях разгромил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:0.

4 очка набрал Александр Барабанов, на его счету две шайбы и две результативные передачи. Три очка в активе Степана Фальковского (1+2), а Кирилл Семенов оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Дмитрий Кателевский, Семен Терехов и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» (85 очков) занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (35) потерпел третье поражение кряду и остается последним на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8.

Вратари: Шестаков — Билялов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14).

Судьи: Гофман, Юдаков.

20 марта. Астана. Барыс-Арена.