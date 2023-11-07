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Сегодня, 18:47

«Ак Барс» обыграл «Барыс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу казанцам принесли голы Ильи Сафонова, Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Голкипер гостей Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» (38 очков) после 27 игр возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» (23) занимает 11-е место на «Востоке» после 29 матчей.

В следующем матче казанцы на выезде сыграют с «Ладой». Игра пройдет 9 ноября. «Барыс» на день позже дома примет «Куньлунь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Сафонов — 7 (Жафяров, Адамчук), 32:39 — 0:1. Кагарлицкий — 7 (Войнов, Сафонов), 36:25 — 0:2. Свечников — 2 (п.в., Семенов, Лучевников), 59:03 — 0:3.

Вратари: Паскуале (58:27 — 59:03) — Билялов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (14+15+13) — 27 (7+14+6).

Судьи: Акузовский, Раводин.

7 ноября. Астана. Барыс-Арена. 5508 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 27 18 9 38
2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Автомобилист 29 15 14 34
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
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