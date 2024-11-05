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Сегодня, 19:53

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс»

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время на гол форварда казанской команды Дмитрия Кателевского хозяева ответили заброшенной шайбой Ансара Шайхмедденова.

В овертайме команды не выявили победителя. Победный буллит реализовал Александр Барабанов.

«Ак Барс» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции. У «Барыса» 14 баллов за 22 игры и десятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кателевский — 2 (Крутов), 2:57 — 0:1. Шайхмедденов — 1 (Савицкий, Сетдиков), 39:13 — 1:1.

Победный буллит: Барабанов.

Вратари: Бояркин — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (9+10+2+2) — 44 (11+12+18+3).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

5 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 23 10 13 24
6 Металлург Мг 24 11 13 23
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
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Сибирь – Сал. Юлаев
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