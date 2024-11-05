«Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс»
«Ак Барс» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время на гол форварда казанской команды Дмитрия Кателевского хозяева ответили заброшенной шайбой Ансара Шайхмедденова.
В овертайме команды не выявили победителя. Победный буллит реализовал Александр Барабанов.
«Ак Барс» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции. У «Барыса» 14 баллов за 22 игры и десятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кателевский — 2 (Крутов), 2:57 — 0:1. Шайхмедденов — 1 (Савицкий, Сетдиков), 39:13 — 1:1.
Победный буллит: Барабанов.
Вратари: Бояркин — Билялов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (9+10+2+2) — 44 (11+12+18+3).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
5 ноября. Астана. «Барыс-Арена».
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Амур – Авангард
|1 : 2
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|12:30
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Адмирал – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
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|15:30
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Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|5.11
|17:30
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Барыс – Ак Барс
|1 : 2 Б