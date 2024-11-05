«Барыс» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 5 ноября
«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября. Матч на льду «Барыс-Арены» в Астане начнется в 17.30 по московскому времени.
Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Кроме того, встречу в Астане покажут казахстанский канал Qazsport и казанский канал «ТНВ Татарстан» для местных жителей.
Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» набрал 13 очков в 21 матче, у «Ак Барса» — 25 очков в 19 играх.
Матч «Барыс» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|8
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
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9.11
10.11
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
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