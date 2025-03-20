«Барыс» и «Ак Барс» проведут матч в чемпионате КХЛ 20 марта

«Барыс» и «Ак Барс» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 20 марта. Игра на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан) начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Каналы «ТНВ Татарстан» и Qazsport покажут игру КХЛ для жителей Казани и Астаны соответственно.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Барыс» — «Ак Барс» в матч-центре на нашем сайте.

«Барыс» и «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провели по 66 матчей. Астанинцы с 35 очками занимают последнее место на «Востоке», казанцы с 83 очками идут на пятом месте в конференции.