«Барыс» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Заброшенными шайбами в основное время у казахстанской команды отметились Динмухамеда Кайыржана и Дамира Жафярова, а у гостей — Егор Петухов и Даниил Гутик. Победный буллит на счету Петухова.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

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